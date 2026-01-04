China expresa su “preocupación” por la captura de Nicolás Maduro y pide su inmediata liberación

El gobierno chino expresó su "preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, pidió su "liberación inmediata" y que la crisis se resuelva mediante "diálogo y negociación".

Señala también que las acciones del Gobierno estadounidense "violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales". Además, contravienen "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

SOCAVAR AL GOBIERNO

Asimismo, instó a Washington a "garantizar plenamente la seguridad personal" de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, diputada nacional, “de quienes se apoderaron por la fuerza” y los transfirió fuera del país, piden que "deje de socavar al Gobierno venezolano".

Como se sabe, China tiene una estrecha relación diplomática y económica con Venezuela, reforzada durante los mandatos del presidente, Xi Jinping, y de Maduro Moros, y siempre defendió en foros internacionales los principios de soberanía y no injerencia.