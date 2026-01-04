Papa León XIV pide que se respete "la soberanía de Venezuela" y "superar la violencia"

El papa León XIV manifestó este domingo 4 de enero, su profunda preocupación por la evolución de cómo se desarrolla la situación que se vive en Venezuela y pidió garantizar la soberanía del país latinoamericano.

Durante la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Pontífice instó a ciudadanos y autoridades a buscar caminos de justicia y paz para superar la violencia actual, enfatizando que el bien del pueblo debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración.

El Sumo Pontífice señaló que es fundamental asegurar el estado de derecho inscrito en la Constitución y el respeto irrestricto a los derechos civiles. Según indicó, este esfuerzo colectivo es necesario para construir un futuro de colaboración, estabilidad y concordia entre todos los venezolanos, basado en la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas constitucionales como vía para la paz social.

Mención a los más vulnerables

El Santo Padre dirigió una mención especial hacia los ciudadanos más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica del país, pidiendo que se priorice la atención a los sectores más vulnerables. El Papa invitó a los fieles a unirse en oración bajo la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, según fuentes oficiales.

Exhorta a la reconciliación y colaboración

El Pontífice subrayó que el respeto a la soberanía nacional es indispensable para la estabilidad interna y que la justicia debe ser el pilar de una nueva etapa de convivencia. Recalcó que la concordia nacional depende de la voluntad compartida de trabajar por el bien común y la reconciliación, expresando su confianza en que la intercesión de figuras religiosas locales ayude a encontrar una salida pacífica a la crisis.