Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes 5 para debatir operativo ejecutado por EEUU en Venezuela

"Esta es una guerra colonial cuyo objetivo es imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales", señaló el embajador venezolano ante la ONU.

De urgencia se reunirá mañana, lunes 5, los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU tras el operativo estadounidense en Venezuela, realizado en la víspera, para la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Colombia impulsó la reunión, respaldada por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La cita, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad, se desarrollará desde las 10:00 (15:00 GMT).

GOBIERNO TÍTERE

El Gobierno venezolano ya había pedido una reunión del Consejo de Seguridad tras los bombardeos de EEUU contra infraestructuras civiles y militares,  que mataron a personas en la capital y en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua.

"Esta es una guerra colonial cuyo objetivo es destruir nuestra forma de gobierno republicana, e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales", escribió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al Consejo de Seguridad tras el ataque.


