Captura de Nicolás Maduro: operativo estadounidense habría dejado unos 40 venezolanos muertos

La operación militar estadounidense desarrollada en la víspera en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro, habría dejado al menos 40 muertos, de acuerdo con un funcionario chavista consultado por el New York Times.

Según la fuente anónima, citada por el conocido diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. Sobre el tema, el gobierno venezolano hasta el momento no ha emitido ningún comunicado.

En la conferencia de prensa tras la captura de Maduro Moros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en el operativo no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

INTENSO BOMBARDEO

Versiones periodísticas informaban, horas posteriores del intenso bombardeo, sobre la muerte de una adulta mayor en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos, ubicada al oeste del aeropuerto de la ciudad de Caracas.

Un inmueble de tres plantas resultó afectado en el ataque estadounidense, una pared cayó causando la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejando a otra persona gravemente herida, fue llevada a un nosocomio cercano.