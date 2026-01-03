Trump, Marco Rubio y director de la CIA supervisaron operación que terminó con la captura de Maduro

Las fotografías fueron difundidas en su red Truth Social y muestran al mandatario junto a altos funcionarios de su Gobierno supervisando la operación militar en Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este sábado imágenes inéditas en las que aparece supervisando la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Las fotografías fueron difundidas en su red Truth Social y muestran al mandatario junto a altos funcionarios de su Gobierno en una especie de “Situation Room” improvisada dentro de su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

En las imágenes se observa a Trump acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y el director de la CIA, quienes siguieron en tiempo real el desarrollo del operativo. El ambiente fue acondicionado con cortinas negras para garantizar la confidencialidad, mientras los funcionarios monitoreaban la misión con semblante serio y atentos a las pantallas.

Trump también difundió previamente una fotografía de Nicolás Maduro esposado, con los ojos y oídos cubiertos, a bordo de un buque militar estadounidense que lo trasladará junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York. En declaraciones a Fox News, el mandatario afirmó que siguió la operación “como si estuviera viendo un programa de televisión” y calificó el operativo como “algo increíble”.

OPERATIVO MILITAR COMPLEJO

La misión, bautizada como Absolute Resolve (Resolución Absoluta), fue una acción encubierta ejecutada entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, tras meses de planificación e inteligencia por parte de la CIA y otras agencias. Según Dan Caine, una vez dadas las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en la región, incluidas unidades que volaron a muy baja altura, marcando uno de los operativos militares más complejos de los últimos años.