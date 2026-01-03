Cancillería peruana monitorea a connacionales en Venezuela y difunde número de emergencia

Ante la situación en Venezuela tras los ataques militares estadounidenses y la captura de Nicolás Maduro, la Cancillería peruana informó que se encuentra monitoreando la situación de la comunidad peruana en ese país.

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un número telefónico de emergencia para contactar a la Sección de Intereses del Perú a cargo de la Embajada del Brasil en Caracas: (00) 584142224598.

Pronunciamiento oficial de Gobierno

Horas antes, la Cancillería emitió un comunicado donde reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas respecto a la solución pacífica de controversias.

En segundo lugar, manifestó su convencimiento de que la delincuencia organizada transnacional, en particular los cárteles del narcotráfico en Venezuela, constituye una "grave amenaza para la seguridad hemisférica".

Críticas al gobierno de Maduro y llamado a transición

El gobierno peruano señaló con "especial preocupación" las acciones delictivas de cárteles en Venezuela y afirmó que "el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano", sometiéndolo a torturas y detenciones arbitrarias, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando una crisis migratoria sin precedentes en la región.

Asimismo, hizo un llamado a una "pronta solución" y a una transición con pleno respeto del derecho internacional y los derechos humanos. En el cuarto punto, la Cancillería reiteró que está monitoreando la situación de la comunidad peruana en Venezuela y precisó que, hasta el momento, "no se han reportado incidentes con nuestros connacionales".