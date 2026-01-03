Recomiendan a aerolíneas europeas evitar espacio aéreo de Venezuela

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) emitió este sábado una "advertencia de zonas de conflicto" sobre Venezuela, recomendando no volar sobre las zonas del espacio aéreo del país afectadas por el ataque estadounidense.

La autoridad con sede en Colonia, en Alemania, manifestó que dicha medida estará en vigencia hasta el próximo viernes 9 de enero y pidió seguir de cerca la evolución del espacio aéreo en la región.

Fundamento de advertencia

La EASA fundamentó su alerta en el alto nivel de tensión y la posibilidad de nuevas acciones militares. "Teniendo en cuenta los ataques estadounidenses y el alto nivel general de tensión, es probable que Venezuela mantenga niveles elevados de alerta para sus fuerzas aéreas y unidades de defensa aérea en todo el país", indicó la agencia, añadiendo que existe "la posibilidad de que se produzcan nuevas acciones militares puntuales".

Instrucciones para operadores aéreos

En la advertencia, la EASA recomendó "no operar dentro del espacio aéreo afectado a ninguna altitud ni nivel de vuelo" y "estar al tanto de todas las publicaciones aeronáuticas disponibles sobre la región". El documento está dirigido a operadores de aviación civil y busca prevenir riesgos derivados de la situación de conflicto.

Ataque estadounidense

La medida se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara este sábado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y que Nicolás Maduro junto con su esposa han sido capturados y sacados del país.