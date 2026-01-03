Donald Trump sugiere que Delcy Rodríguez estaría dispuesta a colaborar con la Casa Blanca

Trump citó declaraciones de la vicepresidenta venezolana que apuntarían a una posible cooperación. Trump aseguró que Delcy Rodríguez conversó con el secretario de Estado Marco Rubio

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Venezuela han vuelto a colocar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el foco del debate internacional. Según el mandatario, tras la captura de Nicolás Maduro, “Delcy Rodríguez fue la persona que quedó a cargo”, una afirmación que, desde Washington, es presentada como parte del nuevo escenario político que se habría abierto luego del operativo estadounidense.

Trump también aseguró que su gobierno mantiene comunicación directa con la funcionaria venezolana, lo que refuerza su rol como figura clave en este contexto. El presidente estadounidense indicó que Rodríguez “tuvo una larga conversación con el secretario de Estado Marco Rubio”, dejando entrever que la vicepresidenta estaría asumiendo funciones de interlocución con la Casa Blanca en medio de la crisis.

Trump y Delcy Rodríguez: señales de una posible alineación con la Casa Blanca

Más allá del contacto diplomático, las propias palabras de Trump permiten inferir una eventual disposición de Delcy Rodríguez a atender los planteamientos de Washington. El mandatario afirmó que la vicepresidenta venezolana habría expresado: “haremos lo que ustedes necesiten”, una frase que, según la narrativa estadounidense, sugiere una actitud de cooperación y apertura hacia las demandas de la administración norteamericana.

Desde el gobierno venezolano, no obstante, esta versión ha sido cuestionada. Delcy Rodríguez respondió públicamente exigiendo a Estados Unidos “presentar pruebas de vida del presidente Nicolás Maduro”, marcando distancia del relato de Trump y evidenciando que, pese a las afirmaciones desde Washington, persiste una fuerte confrontación política y discursiva entre ambas partes.