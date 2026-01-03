Trump analizará si apoya presidencia de María Corina Machado en Venezuela tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que tendría que "analizar" si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela.

"Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo", respondió Trump al ser consultado en una entrevista con Fox News sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder tras la captura de Nicolás Maduro.

Críticas a la legitimidad de Maduro

El mandatario republicano insistió en que Maduro, a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo, tuvo unas "elecciones amañadas" en 2024. "(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza", afirmó Trump, quien acusa al líder venezolano de liderar una red de narcotráfico.

Caracterización de Maduro y su gobierno

Trump agregó que la "gente no siente ningún aprecio por él" y describió a Maduro como un dictador que gobernó "con mano dura". "Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", sostuvo.

Machado y oposición

Cabe resaltar que María Corina Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia. Tras conocerse la noticia, la activista dedicó el galardón a Trump. Al verse imposibilitada para presentarse como candidata, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, a quien su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios que Maduro se adjudicó.