"Tiene que cuidarse": Trump lanza advertencia a Petro tras captura de Maduro

Durante la rueda de prensa sobre la operación que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y emitió una advertencia en vivo.

El mandatario republicano acusó a Petro de estar del lado del narcotráfico, afirmando tener pruebas de la existencia de centros de producción industriales operados bajo la sombra del gobierno colombiano.

"Él tiene fábricas, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Él sí tiene que cuidar su trasero", sentenció Trump, elevando el tono de la amenaza a un nivel personal. El presidente estadounidense subrayó que su administración tiene identificadas al menos tres grandes plantas de fabricación en territorio colombiano.

Advertencia a otros países productores

Donald Trump advirtió que cualquier nación que produzca o trafique drogas con destino a Estados Unidos, es ahora un "objetivo potencial de ataques militares, no necesariamente solo Venezuela".

Contexto de ruptura diplomática y justificación

La advertencia se da en un contexto de ruptura diplomática casi total, ya que Estados Unidos ha cortado la ayuda económica y suspendido la colaboración de inteligencia con Colombia. Trump justificó la agresividad de sus palabras citando que los carteles están "librando una guerra" contra el pueblo estadounidense y que no habrá "refugio ni perdón" para quienes los amparen. Anteriormente, el mandatario ha llamado públicamente a Petro "matón" y "alborotador".