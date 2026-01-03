Secretario General de la ONU considera de "peligroso precedente" captura de Nicolás Maduro

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este sábado 3 de enero, su "profunda alarma" por la reciente "escalada de tensión en Venezuela", que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, se advirtió que la situación vivida en Venezuela, podría tener "preocupantes implicaciones" para la región y constituye "un precedente peligroso" para el orden internacional.

Llamado al respeto de la Carta de la ONU

Guterres subrayó la necesidad de un "pleno respeto, por parte de todos", del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. "El secretario general está profundamente preocupado porque las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas", señaló.

Exhortación a diálogo y derechos humanos

El máximo representante de la ONU reiteró su llamado a todas las partes involucradas dentro de Venezuela a apostar por una salida "política y pacífica". "El secretario general exhorta a todos los actores en Venezuela a comprometerse en un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho", indicó Dujarric en nombre de Guterres.