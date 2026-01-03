Trump lanza advertencia a México tras ofensiva militar en Venezuela

El presidente de EE.UU. afirmó que “algo habrá que hacer con México” y acusó a los carteles de ejercer el control del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra México al advertir que su Gobierno podría tomar medidas directas frente a la situación de seguridad en ese país, horas después de ordenar una acción militar contra Nicolás Maduro en Venezuela que ha generado fuertes reacciones en la región. Durante una entrevista televisiva, el mandatario lanzó una frase que reavivó la polémica bilateral: “Algo habrá que hacer con México”, pese a reconocer su relación cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump endurece su discurso sobre México tras crisis en Venezuela

En declaraciones a Fox News, Trump sostuvo que, a su juicio, el poder real en México no recae en el Gobierno central. “Los carteles gobiernan México, ella no gobierna ese país”, afirmó, aunque inmediatamente calificó a Sheinbaum como “una buena mujer” y “sumamente amistosa”. Las expresiones se produjeron luego de que el Ejecutivo mexicano condenara la intervención militar estadounidense en Venezuela, ordenada por Trump y presentada por Washington como parte de su estrategia regional de seguridad.

Las advertencias del mandatario estadounidense no son nuevas. En diversas ocasiones ha planteado abiertamente la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a las organizaciones criminales, incluso sin el aval del Gobierno de ese país. Trump ha reiterado que, de considerarlo necesario, su administración actuaría directamente contra los carteles del narcotráfico, argumentando que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Desde México, la respuesta ha sido consistente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier intento de injerencia y ha subrayado que la soberanía nacional no es negociable, recalcando que los problemas internos se resuelven por los propios mexicanos. A finales de diciembre, Trump volvió a insistir en la posibilidad de acciones militares en América Latina bajo el argumento de combatir el “narcoterrorismo”, una narrativa que ha cobrado fuerza junto al despliegue del Comando Sur en el Caribe.