Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro: Manejaremos Venezuela hasta lograr una transición ordenada

- Al inicio de la conferencia de prensa, Donald Trump, brindó detalles de la captura, confirmó la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
- Que no hubo consecuencias por la entrada a territorio venezolano, resaltó la tecnología militar, señaló que ningún soldado estadounidense perdió la vida.
- Dijo también que Maduro estableció una red criminal para transportar droga a los Estados Unidos.
- Señaló que se mantendrán en Venezuela hasta que haya una transición ordenada.
- Afirmó que Nicolás Maduro envió organizaciones criminales a Estados Unidos para aterrorizar a los ciudadanos.
- Venezuela estaba acumulando armas para atacarnos y anoche la utilizó
- Cuestionó a anteriores presidentes estadounidenses por no prestar atención a los gobiernos de la región.
- "Vamos asegurar nuestras fronteras, vamos a parar a los terroristas y narcoterroristas", indicó.
- Dijo que este operativo exitoso debe ser una advertencia a otros gobiernos.
- Pidió a otras autoridades de Venezuela pensar que les puede pasar lo mismo que a Maduro Moros.
- Aseguró que se mantendrán las sanciones sobre las exportaciones de petróleo venezolano.
- "Ninguna de las naciones podría haber logrado lo que logró EEUU en Venezuela", dijo Trump.
- Destaca los logros de su gestión en Estados Unidos, es hoy un país más seguro.
- "Lo vamos a estar administrando (Venezuela) con un grupo. Nos vamos a asegurar que esté administrado correctamente", ratificó Trump.
- Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. Esto será pagado por la compañías petroleras directamente.
- Consultado sobre el tiempo que administrarán Venezuela, no dio una fecha concreta.
- Donald Trump señaló que designarán personas de su confianza para administrar Venezuela.
- Sobre Cuba manifestó que es un tema que más adelante se pronunciará, pero dijo que es un Estado fallido.
- Manifestó que no han conversado por el momento con la activista María Corina Machado.
- "Vamos a administrar el país de una manera justa, legal. Vamos a generar mucho dinero, vamos a darle dinero al pueblo", detalló Trump.
- "La infraestructura petrolera está vieja. Mucha de ella la colocamos hace 25 años. Nosotros la vamos a reemplazar" e invertir dinero.
- Consultado sobre el presidente ruso dijo: "No, yo no estoy contento con (Vladimir) Putin. Está matando a mucha gente (respecto a la guerra con Ucrania).