Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro: Manejaremos Venezuela hasta lograr una transición ordenada

- Al inicio de la conferencia de prensa, Donald Trump, brindó detalles de la captura, confirmó la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

- Que no hubo consecuencias por la entrada a territorio venezolano, resaltó la tecnología militar, señaló que ningún soldado estadounidense perdió la vida.

- Dijo también que Maduro estableció una red criminal para transportar droga a los Estados Unidos.

- Señaló que se mantendrán en Venezuela hasta que haya una transición ordenada.

- Afirmó que Nicolás Maduro envió organizaciones criminales a Estados Unidos para aterrorizar a los ciudadanos.

- Venezuela estaba acumulando armas para atacarnos y anoche la utilizó

- Cuestionó a anteriores presidentes estadounidenses por no prestar atención a los gobiernos de la región.

- "Vamos asegurar nuestras fronteras, vamos a parar a los terroristas y narcoterroristas", indicó.

- Dijo que este operativo exitoso debe ser una advertencia a otros gobiernos.

- Pidió a otras autoridades de Venezuela pensar que les puede pasar lo mismo que a Maduro Moros.

- Aseguró que se mantendrán las sanciones sobre las exportaciones de petróleo venezolano.

- "Ninguna de las naciones podría haber logrado lo que logró EEUU en Venezuela", dijo Trump.

- Destaca los logros de su gestión en Estados Unidos, es hoy un país más seguro.

- "Lo vamos a estar administrando (Venezuela) con un grupo. Nos vamos a asegurar que esté administrado correctamente", ratificó Trump.

- Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. Esto será pagado por la compañías petroleras directamente.

- Consultado sobre el tiempo que administrarán Venezuela, no dio una fecha concreta.

- Donald Trump señaló que designarán personas de su confianza para administrar Venezuela.

- Sobre Cuba manifestó que es un tema que más adelante se pronunciará, pero dijo que es un Estado fallido.

- Manifestó que no han conversado por el momento con la activista María Corina Machado.

- "Vamos a administrar el país de una manera justa, legal. Vamos a generar mucho dinero, vamos a darle dinero al pueblo", detalló Trump.

- "La infraestructura petrolera está vieja. Mucha de ella la colocamos hace 25 años. Nosotros la vamos a reemplazar" e invertir dinero.

- Consultado sobre el presidente ruso dijo: "No, yo no estoy contento con (Vladimir) Putin. Está matando a mucha gente (respecto a la guerra con Ucrania).