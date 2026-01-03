Luis Nunes tras captura de Nicolás Maduro: “Edmundo González tendría que asumir la presidencia”

Tras un operativo de las tropas de Estados Unidos en horas de la madrugada de este sábado 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el internacionalista Luis Nunes reveló que el opositor del chavismo, Edmundo González Urrutia, tendrá que asumir el cargo en la presidencia del país llanero.

Además, Nunes recordó que no es necesario realizar nuevos comicios electorales, ya que el 28 de julio de 2024 se realizaron votaciones en el territorio, que dieron como ganador a González Urrutia; sin embargo, el Gobierno de Maduro concretó un fraude para mantenerse en el poder.

“Las elecciones del 28 de julio fueron robadas. La gente en el Perú está feliz. La relación de actas está en el Banco Central de Panamá. No hay que convocar a nuevas elecciones, Venezuela tiene un presidente electo que es Edmundo González Urrutia”, mencionó.

NO DESCARTA ATAQUES EN VENEZUELA

De acuerdo a lo comentado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicando que no se registrarán más ataques, Luis Nunes no descartó que se pueda volver a bombardear el territorio llanero por lo enfatizado por Donald Trump.