Carmen Alvarado sobre captura de Maduro: "Donald Trump está generando debate a nivel internacional"

La periodista internacionalista Carmen Alvarado calificó de "potente" la noticia de la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela y resaltó la demora en los pronunciamientos por parte de la autoridades peruanas.

Alvarado indicó que tras el despliegue de buques de guerra de los Estados Unidos y luego de la presión psicológica sobre Venezuela, se creía que todavía iban a ocurrir otros escenarios, pero finalmente Donald Trump decidió la intervención.

"Desde mi punto de vista, no veía en el mapa empezar el 2026 así. Yo creo que Donald Trump está generando como lo dijo Anthony Medina (internacionalista), en estos momentos un debate a nivel internacional", detalló.

Reunión con Kast sobre situación migratoria

De otro lado, también recordó que esta semana el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, donde se tendrá en agenda la situación irregular de muchos ciudadanos venezolanos y hasta se deslizaba la idea de un corredor humanitario.