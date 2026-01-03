Javier González-Olaechea tras captura de Nicolás Maduro: “Debe tener un debido proceso”

El último sábado 3 de enero, en horas de la madrugada, tropas de Estados Unidos realizaron una maniobra militar para detener a Nicolás Maduro. Ante esta situación, el excanciller Javier González-Olaechea mencionó que el chavista tendrá que recibir apoyo de autoridades legales para que pueda ser procesado de una manera adecuada.

“Él (Maduro) y muchos más deberán enfrentar la justicia con un debido proceso. Creo que por más criminal que haya sido, hay que asistirlo legalmente para que pueda llevar un debido proceso”, mencionó el extitular de Relaciones Exteriores a Panamericana Televisión.

DEBE SERVIR DE LECCIÓN PARA LOS PERUANOS

A pocos meses de las elecciones generales del 2026, Javier González-Olaechea hizo un llamado a la ciudadanía para que se puedan elegir autoridades que trabajen en beneficio de su población. Además, recordó que no existe ningún tipo de presidente en el mundo que se quede tanto tiempo en el poder, sin llenar sus arcas económicas ni la de sus allegados.

“Este caso es una vacuna contra cualquier intento totalitario, sea de izquierda o de derecha. No hay dictaduras buenas ni malas. Ni porque es de izquierda será buena (…) Tan dictador es uno de derecha como uno de izquierda. El Perú se mantiene en el régimen constitucional (…) Debemos elegir mejor e informadamente”, comentó.

Finalmente, el excanciller destacó el trabajo que ha realizado María Corina Machado desde hace muchos años en Venezuela. “Tiene ese respeto universal de gran defensora de los Derechos Humanos y ha demostrado una voluntad inquebrantable”.