Venezuela: Caracas paralizada y en tensión tras bombardeos y salida de Nicolás Maduro

La ciudad de Caracas amaneció prácticamente paralizada este sábado, luego de una madrugada marcada por el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses y bombardeos en al menos siete puntos de la capital venezolana, así como en los estados La Guaira y Aragua, zonas estratégicas por la presencia de puertos, aeropuertos y bases militares.

Según el reporte de la corresponsal de Panamericana Televisión, Carolina Bigott, desde las primeras horas del día el comercio permanece completamente cerrado, las estaciones del Metro de Caracas no operan y la presencia de personas en las calles es mínima. La actividad se concentra únicamente en algunas farmacias y establecimientos de alimentos, donde se registran filas ante el temor de un eventual desabastecimiento.

VENEZOLANOS TOMAN NOTICIA CON CAUTELA

La comunicadora informó que, lejos de un ambiente de celebración, la población ha optado por resguardarse en sus viviendas. Esto ocurre pese a que una parte importante de los venezolanos se opone al régimen de Nicolás Maduro. La periodista explicó que el clima de cautela se intensifica por la presencia de colectivos armados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y por el despliegue policial y militar observado durante las primeras horas tras los hechos.

La corresponsal precisó que alrededor de las 4:30 de la madrugada se habría producido la salida de Nicolás Maduro y de su esposa. En ese momento, algunos ciudadanos intentaron salir a las calles, pero el desplazamiento de tanquetas militares y los controles policiales provocaron que la mayoría regresara a sus hogares. Esta situación se mantiene hasta el mediodía.

En el centro de Caracas, particularmente en el sector de La Candelaria, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, se observa una ciudad semivacía. Vecinos consultados expresaron nerviosismo e incertidumbre frente a lo que pueda ocurrir en las próximas horas, evitando dar declaraciones por temor a represalias o detenciones.

Bigott también señaló que hasta el momento no se han producido pronunciamientos públicos de los principales líderes de la oposición venezolana, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, lo que ha incrementado la sensación de incertidumbre entre la población. En contraste, voceros del oficialismo han rechazado los hechos y exigido información sobre el paradero del exmandatario.

Respecto a la situación en otros sectores de la capital, la periodista indicó que el este de Caracas se encuentra aún más desolado que el centro, con autopistas prácticamente vacías y sin apertura de comercios, panaderías ni supermercados. Aunque se trata de un fin de semana posterior a las fiestas de fin de año, el contraste con los días previos resulta evidente.

Finalmente, la mujer de prensa advirtió que, pese a la expectativa generada fuera del país, en Caracas predomina el miedo y la desconfianza. Muchos ciudadanos temen que, más allá de la salida de Maduro, el poder continúe en manos de la misma cúpula chavista, lo que mantiene en suspenso cualquier escenario inmediato de cambio político en Venezuela.