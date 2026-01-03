María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro: “Llegó la hora de la libertad”

Luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro, la dirigente opositora María Corina Machado difundió un contundente comunicado en el que aseguró que el país entra en una etapa decisiva rumbo a la libertad y la reconstrucción institucional.

En el pronunciamiento, Machado señaló que Maduro “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y ciudadanos de otras naciones”, y sostuvo que la intervención se produjo tras la negativa del exmandatario a aceptar una salida negociada. Según indicó, el gobierno de Estados Unidos “ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

La líder opositora afirmó que este escenario marca el inicio del ejercicio pleno de la soberanía popular y nacional. En ese marco, anunció como prioridades la liberación de los presos políticos, la recuperación del orden institucional y el retorno de los venezolanos que se vieron obligados a migrar.

Machado sostuvo que el proceso vivido en los últimos años “ha valido la pena” y remarcó que los acontecimientos actuales responden a una lucha prolongada de la ciudadanía. “Lo que tenía que pasar, está pasando”, expresó.

En su mensaje, también ratificó el respaldo a Edmundo González Urrutia, a quien reconoció como presidente legítimo de Venezuela. Indicó que debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantenerse activa y organizada hasta que se concrete la transición democrática. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, señaló, al tiempo que subrayó que este proceso “necesita a todos”.

Machado dirigió mensajes diferenciados a los venezolanos dentro del país y a quienes residen en el exterior. A los primeros, les pidió estar atentos a las próximas directrices que serán comunicadas por los canales oficiales. A la diáspora, los exhortó a movilizarse y a activar el respaldo de gobiernos y ciudadanos del mundo para la reconstrucción del país.