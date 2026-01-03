Ramiro Escobar tras captura de Nicolás Maduro: “Podríamos tener un enfrentamiento por el poder”

En horas de la madrugada de este sábado 3 de enero se anunció la captura de Nicolás Maduro tras una intervención militar de Estados Unidos en territorio llanero. Ante esta situación, el internacionalista Ramiro Escobar aseguró que podría generarse una guerra interna en el país con el propósito de tomar el poder.

“Vladimir Padrino (López) ha dicho que van a resistir si es que Maduro ya no está en Caracas; quiere decir que alguien va a tener que entrar a la sede del Palacio de Miraflores (…) Los chavistas tienen la posibilidad de resistir (…) Lo que podría ocurrir en los próximos días es un enfrentamiento entre facciones para ver quién se hace con el poder en Venezuela”, mencionó.

¿QUÉ LE ESPERA AL PAÍS?

De acuerdo a la perspectiva que tiene Ramiro Escobar, en el mejor de los escenarios para la ciudadanía venezolana, es una convocatoria a nuevas votaciones donde se tendrían que realizar cambios en los órganos electorales. Además, consideró que la llegada de Edmundo González Urrutia, opositor del chavismo, es complicada.

“Lo que se puede hacer es llamar a nuevas elecciones con un Consejo Electoral que no sea parte de la estructura de poder de Maduro. Poner a Edmundo González es una posibilidad, pero si eso se produce, una parte de la población no lo aceptará”, comentó.

Finalmente, el internacionalista enfatizó que, con la captura de Nicolás Maduro, el régimen chavista aún continuará en el Gobierno de Venezuela, ya que siguen en libertad Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, autoridades cercanas a Maduro Moros.