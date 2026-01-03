Nicolás Maduro fue capturado: estas son las reacciones de líderes mundiales tras el anuncio de Trump

Tras la confirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que ataques militares en Caracas, en Venezuela, culminaron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, líderes internacionales emitieron pronunciamientos contundentes.

Posiciones distintas en la región

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó "la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina", defendiendo el principio de autodeterminación de los pueblos. México, mediante su Cancillería, condenó "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" por EE.UU., calificándolas de violación a la Carta de la ONU.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó las "acciones militares" e hizo un llamado a buscar "una salida pacífica" mediante el diálogo y el multilateralismo. En contraste, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que "a todos los criminales chavistas les llega su hora" y ofreció apoyo a la oposición venezolana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció un "criminal ataque" y un acto de "terrorismo de Estado" por parte de la administración Trump.

Pronunciamientos de Europa y otros actores globales

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que su gobierno realiza un seguimiento exhaustivo y pidió respetar el Derecho Internacional. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, hizo un llamado "a la moderación" y subrayó que la seguridad de los ciudadanos europeos en Venezuela es prioridad. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán describió los ataques como "una agresión contra un Estado soberano" y respaldó el derecho de Venezuela a defender su soberanía.

Mensajes simbólicos y llamado a la desescalada

El presidente argentino, Javier Milei, se limitó a publicar en redes sociales la frase "La Libertad Avanza" junto a un video sobre la situación venezolana.