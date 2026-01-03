Nicolás Maduro será juzgado en EE.UU.: descartan nuevas acciones militares en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este sábado 3 de enero, que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense y se enfrentará a un juicio penal en EE.UU.

El senador republicano Mike Lee reveló la información en su cuenta de X, tras una conversación con Rubio, indicando que "las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto".

Justificación legal y fin de acciones militares

Lee aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", a pesar de que el poder de declarar la guerra recae en el Congreso. El senador añadió que Rubio le dijo en la llamada que "no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

Anuncio sobre captura y conferencia

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en un mensaje en Truth Social que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país". Trump calificó el operativo como "brillante" y precisó que fue realizado "en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos".

El mandatario estadounidense anunció que ofrecerá más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde su mansión Mar-a-Lago en Florida. Esta conferencia tiene como objetivo ampliar los detalles sobre el operativo militar y el arresto del líder venezolano.