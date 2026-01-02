Elecciones 2026: América Latina vota bajo la sombra de la polarización y la presión externa

El continente afronta un ciclo electoral intenso en medio de crisis políticas y sociales. La influencia internacional y la fragmentación interna condicionan los procesos electorales.

El 2026 será un año clave para la política en América Latina, con millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir presidentes y renovar parlamentos en medio de un escenario marcado por la polarización, la inseguridad y el desgaste de los sistemas políticos. Cinco países de la región celebrarán elecciones presidenciales a lo largo del año, incluyendo Brasil y Colombia, dos de los actores más influyentes del continente por población y peso económico.

Cinco países elegirán presidente en un contexto de alta polarización

El calendario electoral se abrirá en febrero con Costa Rica, donde los ciudadanos elegirán presidente y Asamblea Legislativa. El proceso podría extenderse hasta abril si ningún candidato supera el umbral necesario en la primera vuelta. Perú será el siguiente en acudir a las urnas, en abril, con unas elecciones caracterizadas por una fuerte fragmentación partidaria y un número récord de aspirantes presidenciales, lo que hace prever una segunda vuelta en junio.

Colombia afrontará uno de los procesos más extensos y complejos del año. En marzo se desarrollarán las elecciones legislativas y las consultas internas de los partidos, mientras que la elección presidencial tendrá su primera vuelta a fines de mayo. La disputa se perfila entre bloques ideológicos claramente diferenciados, en un clima de confrontación política que mantiene alta atención regional.

Haití y Brasil: elecciones bajo escenarios opuestos

Tras las elecciones colombianas, Haití tiene previsto realizar sus primeros comicios generales en casi una década, en agosto, aunque su concreción dependerá de que existan condiciones mínimas de seguridad y financiamiento. El país caribeño atraviesa una profunda crisis institucional y humanitaria que pone en duda la viabilidad del proceso electoral en los plazos anunciados.

Brasil cerrará el ciclo electoral en octubre con elecciones generales en un ambiente de marcada polarización. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como una figura central del proceso, mientras que la oposición de derecha aún no logra consolidar una candidatura única tras la condena del expresidente Jair Bolsonaro. El resultado en Brasil será determinante para el equilibrio ideológico de Sudamérica.

El factor internacional y la mirada desde Perú

Un elemento transversal en estas elecciones es la posible influencia de Estados Unidos en los procesos políticos de la región. El presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado disposición a involucrarse activamente en escenarios electorales latinoamericanos, lo que genera debate sobre el impacto que ese respaldo externo puede tener en la opinión pública de cada país.

Para el Perú, este ciclo electoral regional resulta especialmente relevante. Las elecciones nacionales se desarrollarán en paralelo a un entorno continental en redefinición, donde los resultados en Brasil y Colombia podrían influir en el clima político y económico sudamericano. En ese contexto, el 2026 no solo marcará el futuro interno de varios países, sino también el rumbo que tomará América Latina en los próximos años.