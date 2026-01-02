¡Sismo sorprende a presidenta de México! Video viral muestra a Sheinbaum evacuando el Palacio Nacional

Un sismo de magnitud 6.5 sorprendió la mañana de este viernes a Claudia Sheinbaum mientras ofrecía su conferencia matutina en el Palacio Nacional. La mandataria interrumpió el acto al escuchar la alerta sísmica y ordenó evacuar el recinto, en un momento que fue transmitido en vivo y rápidamente se volvió viral.

SISMO INTERRUMPE "LAS MAÑANERAS"

El movimiento telúrico se registró a las 07:58 horas, con epicentro en San Marcos, y se percibió de forma significativa en la Ciudad de México. Al sonar la alerta, la presidenta exclamó: “Uy, está temblando”, pidió calma a periodistas y funcionarios, y procedió a desalojar el edificio conforme a los protocolos de seguridad.

La conferencia, conocida como la “mañanera”, se desarrollaba con la presencia del gabinete y medios de comunicación, y abordaba anuncios sobre un próximo plan para ampliar la inversión nacional, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando fue interrumpida por el sismo.

EVALUACIÓN DE DAÑOS

De acuerdo con reportes oficiales citados por Associated Press, el epicentro del terremoto se ubicó frente a las costas del estado de Guerrero, en el Pacífico. Sus efectos se sintieron en diversas ciudades del país, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas fatales ni daños materiales de consideración.

Tras la evacuación, Sheinbaum retomó su discurso y aseguró que se comunicó con la Coordinadora Nacional de Protección Civil y con la gobernadora de Guerrero, quienes le informaron que no se registran daños graves. Las autoridades mexicanas confirmaron 84 réplicas, la mayor de magnitud 4.2, y señalaron que se mantienen variaciones menores del nivel del mar en la zona de generación del sismo, mientras continúa el monitoreo permanente.