Trump admite que toma aspirina en dosis alta por “superstición” y presume su “buena genética”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner el foco en su estado físico tras asegurar que consume aspirina por “superstición” y que goza de “buena genética”, declaraciones que ofreció en una entrevista telefónica y espontánea con The Wall Street Journal.

CONFESIONES SOBRE SU SALUD

Durante la conversación, Trump afirmó que su salud “está perfecta” y atribuyó su energía a los 79 años a su herencia genética. Según el diario, su médico personal, Sean Barbarella, indicó que el mandatario toma 325 miligramos de aspirina al día como prevención cardíaca, una dosis superior a la estándar de 81 miligramos.

El propio presidente explicó que prefiere la dosis alta porque, a su juicio, ayuda a “diluir la sangre” y evita que esta sea “espesa” al pasar por el corazón. Reconoció, además, que mantiene este hábito desde hace más de 25 años, aun cuando le ha provocado hematomas, y admitió ser “un poco supersticioso” con el tema.

MINIMIZA EL EJERCICIO

El artículo también aborda otros aspectos de la rutina del mandatario. Trump señaló que nunca ha sido un “dormilón” y justificó enviar mensajes o llamar a sus asesores durante la madrugada. Asimismo, indicó que cerrar los ojos en algunas reuniones le resulta “relajante”, descartando que se trate de fatiga.

En cuanto al ejercicio, el presidente afirmó que no le interesa seguir rutinas más allá del golf, ya que considera “aburrido” entrenar en cintas de correr. Barbarella precisó que Trump padece una insuficiencia venosa superficial crónica en las piernas, tratada temporalmente con medias de compresión, y subrayó que, pese a ello, el jefe de Estado “tiene una salud excepcional y está perfectamente equipado para cumplir sus deberes”, siendo el mandatario de mayor edad en asumir la presidencia estadounidense.