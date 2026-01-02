Tragedia en Suiza: 40 muertos y más de 115 heridos tras incendio en estación de esquí

Una fiesta para recibir el 2026 se convirtió en una de las peores tragedias registradas en una estación de esquí en Europa, luego de que un incendio devastara un local nocturno en la lujosa localidad alpina de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, atrapando a decenas de jóvenes en su interior.

INCREÍBLE TRAGEDIA

El siniestro ocurrió la noche de Año Nuevo en un bar de la estación de esquí, ubicado en el cantón de Valais, y ha dejado hasta el momento 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado grave, según confirmaron las autoridades helvéticas. El fuego se propagó rápidamente por el techo del local, dificultando la evacuación y generando escenas de pánico.

Testimonios de sobrevivientes describen que algunos asistentes rompieron ventanas o saltaron al exterior para escapar de las llamas y el humo. El hecho no tiene precedentes en esta región, conocida por albergar algunas de las principales estaciones de esquí de Suiza y recibir a miles de turistas internacionales cada temporada.

SE DESCARTA ATENTADO

Entre los afectados figuran ciudadanos de varios países. Italia reportó seis connacionales desaparecidos y 13 hospitalizados; tres de ellos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Niguarda, centro de referencia para grandes quemados, donde permanecen intubados con quemaduras de entre el 30 % y 40 % del cuerpo. Otros heridos italianos continúan internados en hospitales de Berna y Zúrich.

Francia anunció que recibirá a ocho heridos adicionales en hospitales especializados de París y Lyon, mientras mantiene camas reservadas para más víctimas. Las autoridades suizas descartaron que se trate de un atentado y señalaron que el incendio habría sido provocado accidentalmente por bengalas colocadas en botellas de champán, lo que generó una rápida propagación del fuego y graves dificultades para evacuar el local.