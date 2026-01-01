¿Te atreverías? Las tradiciones más extrañas y populares del 1 de enero en el mundo

El 1 de enero no solo marca el inicio de un nuevo año, sino que también es una fecha cargada de rituales y costumbres que varían según el país. Algunas tradiciones buscan atraer la buena suerte, otras asegurar prosperidad o dejar atrás las malas energías. Estas son algunas de las tradiciones más curiosas del 1 de enero alrededor del mundo.

1. Comer lentejas para atraer abundancia (Italia)

En Italia, es tradición comer lentejas el 1 de enero, ya que su forma se asemeja a las monedas y simboliza prosperidad económica. Cuantas más lentejas se consuman, mayor sería la fortuna durante el año.

2. Lanzarse al mar helado (Países Bajos)

Miles de personas participan en el “Nieuwjaarsduik”, un chapuzón colectivo en aguas frías para empezar el año con energía y buena salud. Esta tradición se ha extendido a otros países europeos.

3. Romper platos para atraer suerte (Alemania)

Aunque suele realizarse la noche previa, muchas familias continúan la costumbre el 1 de enero. Romper platos de porcelana frente a la casa de amigos o familiares simboliza buena suerte y unión, ya que todos deben limpiar juntos.

4. Vestir ropa interior de colores (América Latina)

En varios países de la región, como Perú, Colombia y México, el color de la ropa interior tiene un significado especial: amarillo para atraer dinero, rojo para el amor y blanco para la paz.

5. Abrir puertas y ventanas (España)

En algunas zonas de España, abrir puertas y ventanas durante las primeras horas del 1 de enero simboliza dejar salir lo viejo y permitir la entrada de nuevas oportunidades.

6. Comer doce uvas… incluso el 1 de enero (España y Latinoamérica)

Aunque es más común hacerlo a la medianoche, muchas personas continúan el ritual durante el primer día del año como símbolo de buena suerte para cada mes.

7. Evitar la limpieza del hogar (China)

En la cultura china, barrer o sacar la basura el 1 de enero puede significar expulsar la buena suerte recién llegada. Por ello, la limpieza se realiza antes del Año Nuevo.

8. Saltar desde una silla (Dinamarca)

Los daneses reciben el año nuevo saltando desde una silla justo al cambiar el calendario. Este acto simboliza dejar atrás la mala suerte y comenzar el año “con buen pie”.