Famosos que nos dijeron adiós en el 2025

Cada año sufrimos grandes e irreparables pérdidas y el 2025 no fue la excepción. Grandes figuras de la música, el cine, la televisión, la política, el deporte e incluso la literatura nos dijeron adiós en el año que se fue y en esta nota hacemos un pequeño recuento de ellos.

1) PAPA FRANCISCO

Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, falleció el pasado lunes 21 de abril a los 88 años. Previamente, el Santo Padre había pasado 38 días hospitalizado a causa de un cuadro de bronquitis que se complicó derivando en una neumonía bilateral. Fue dado de alta el 23 de marzo y, casi un mes después, su vida se apagó.

2) OZZY OSBOURNE

El mundo del rock se vistió de luto el pasado 22 de julio del 2025 con el fallecimiento de Ozzy Osbourne, quien perdió la vida a los 76 años producto de un ataque al corazón, además de complicaciones por el Parkinson que padecía.

3) HULK HOGAN

La leyenda de la WWE, Hulk Hogan, dejó de existir el 24 de julio a los 71 años en Florida. Los primeros reportes apuntan a que su deceso se produjo por un paro cardiaco.

4) PEPE MUJICA

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, falleció el 13 de mayo del año pasado a los 89 años de edad, tras una ardua batalla contra un cáncer de esófago que le fue diagnosticado en el año 2024.

5) DIOGO JOTA

El futbolista portugués Diogo Jota falleció el 3 de julio del 2025 a los 28 años tras un accidente automovilístico en Zamora, España. La estrella del Liverpool murió junto a su hermano, el también futbolista André Silva,, de 25 años.

6) PAQUITA LA DEL BARRIO

La cantante de música regional mexicana, Paquita la del Barrio, dejó de existir el 17 de febrero del 2025 a los 77 años en su casa de Xalapa, Veracruz.

FAMOSOS PERUANOS QUE NOS DIJERON ADIÓS

PAUL FLORES "EL RUSO"

El cantante y voz principal de Armonía 10 falleció el pasado 16 de marzo del 2025 producto de un atentado a balazos que sufrió el bus de la orquesta en la Vía de Evitamiento.

MARIO VARGAS LLOSA

Nuestro célebre escritor y Premio Nobel de Literatura 2010 dejó de existir el 13 de abril del 2025 a los 88 años rodeado de su familia y dejando un gran legado literario.

CAMUCHA NEGRETE

La primera actriz y conductora Camucha Negrete falleció el 27 de septiembre de 2025 a los 80 años, tras una dura batalla contra una enfermedad hepática que la mantuvo alejada de los escenarios.

ÁLAMO PÉREZ LUNA

El famoso periodista falleció el pasado 17 de abril del 2025 a los 61 años tras permanecer 2 semanas internado en el hospital Edgardo Rebagliati.

CARLOS ANDERSON

El más reciente de los decesos. El congresista de la República, Carlos Anderson falleció el último 26 de diciembre del 2025 a los 65 años. Al cierre de esta nota, las circunstancias en las que se dieron su deceso se mantuvieron aún en reserva.