No todo el mundo entra al 2026: conoce los países que viven en otros años

Ciertos países están en 1404, 1447 o 5786 y es que la diversidad cultural también se expresa en la forma de medir el paso de los años.

Aunque la mayor parte del mundo recibe el año 2026 siguiendo el calendario gregoriano, este no es el único sistema vigente a nivel internacional. Diversos países y culturas mantienen calendarios propios, de carácter histórico, religioso o tradicional, que establecen una cuenta del tiempo distinta y, por lo tanto, ubican a sus sociedades en años diferentes al que rige en Occidente.

En algunos casos, estos calendarios conviven con el gregoriano, que suele utilizarse para fines civiles, comerciales y administrativos. Sin embargo, el conteo alternativo conserva plena vigencia cultural y religiosa, marcando celebraciones, feriados y referencias históricas oficiales dentro de cada país.

Calendarios alternativos: países que no están en 2026

Esta diversidad refleja que el paso del tiempo no es una medida universal, sino una convención. Mientras gran parte del planeta habla de 2026, millones de personas se rigen por cronologías distintas, basadas en eventos fundacionales como migraciones, reinados, nacimientos o tradiciones religiosas que siguen marcando su vida cotidiana.

Países que se encuentran en otros años según sus calendarios tradicionales