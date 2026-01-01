¿Cuáles son el primer y último país en celebrar Año Nuevo?

Los husos horarios determinan qué territorios inauguran primero el calendario y cuáles lo hacen cuando el resto ya celebró.

Cada 31 de diciembre, el planeta no recibe el Año Nuevo de manera simultánea. Debido a la división del mundo en husos horarios, hay territorios que inauguran el calendario antes que el resto y otros que lo hacen cuando gran parte del mundo ya ha iniciado celebraciones. Este fenómeno responde exclusivamente a criterios geográficos y decisiones administrativas sobre el manejo del tiempo oficial.

El primer territorio en dar la bienvenida al nuevo año es Kiribati, nación insular del océano Pacífico. En particular, las islas de la Línea —donde se encuentra Kiritimati— operan bajo el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta. Esta condición hace que allí el cambio de año ocurra varias horas antes que en Asia, Europa y América.

Año Nuevo: por qué no todo el mundo lo celebra a la misma hora

En el extremo opuesto se ubican las islas Baker y Howland, territorios no habitados bajo soberanía de Estados Unidos. Estas islas se rigen por el huso UTC−12, el más retrasado a nivel mundial, lo que las convierte en el último punto del planeta en iniciar oficialmente un nuevo año, incluso una hora después que Hawái.

La diferencia total entre ambos extremos es de 26 horas, una brecha que ilustra cómo el tiempo se organiza de forma convencional y no astronómica. Aunque Baker y Howland no cuentan con población permanente, su ubicación las mantiene como referencia final en el calendario global, cerrando simbólicamente el ciclo anual.