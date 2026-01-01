Decenas de muertos y heridos deja voraz incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Esta mañana, las autoridades suizas confirmaron que hay “decenas” de personas “presumiblemente muertas” y un centenar de heridos tras el incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón Valais.

Trascendió que el local establa repleto de personas que festejaban el Año Nuevo, la fiesta reunió a extranjeros y ciudadanos locales. Los hospitales están desbordados por la gran cantidad de heridos, la mayoría con quemaduras graves.

VIOLENTO INCENDIO

En sus primeras declaraciones tras inspeccionar el lugar de la tragedia, el fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, señaló categórico que “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, indicando también que se ha abierto una investigación.

Trascendió que el incidente se debería a una explosión seguida de un “violento incendio” que devastó el conocido bar en cuestión de minutos. Numerosos efectivos de la Policía, los Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.