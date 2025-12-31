Edmundo González revela que Venezuela consolidará su libertad en 2026: “El camino exige paciencia y confianza”

A pocas horas de que finalice el 2025 y comience el 2026, Edmundo González compartió un video en sus redes sociales junto a María Corina Machado, asegurando que Venezuela volverá a ser el país libre, tal y como sucedió décadas anteriores.

En el post difundido, Gonzáles Urrutia aseveró que el fin del chavismo, especialmente de Nicolás Maduro y los que la cúpula que lo acompaña en el Gobierno, sin embargo, hizo un llamado a sus compatriotas para que esperen con tranquilidad la caída del régimen.

“El futuro de Venezuela no está en discusión. La decisión ya fue tomada por la gente y, cuando una nación decide avanzar, no hay marcha atrás; por más duros o imprevistos que sean los obstáculos, avanzamos. Este camino exige paciencia y confianza mutua, pero es un camino firme y vamos a recorrerlo juntos; Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien", comentó.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EDMUNDO GONZÁLES?

El régimen de Nicolás Maduro ha solicitado la captura de Edmundo González y María Corina Machado, quienes, con el propósito de salvaguardar su integridad, se encuentran en la clandestinidad, con el propósito de no ser ubicados por el Gobierno chavista.