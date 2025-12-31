EEUU actualiza sus advertencias de viaje y redefine los países de mayor riesgo para 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una actualización de las advertencias de viaje que determina qué países representan mayor o menor riesgo para los ciudadanos estadounidenses. La revisión, vigente al cierre de 2025, establece recomendaciones oficiales para viajar o evitar determinados destinos, en función de la seguridad, la estabilidad política y la posibilidad de asistencia consular en el extranjero.

El sistema, implementado desde 2018, se basa en un monitoreo permanente de criminalidad, terrorismo, disturbios civiles, servicios médicos, desastres naturales y capacidad institucional. Según la autoridad estadounidense, las advertencias no son restrictivas, pero constituyen la referencia central para la planificación de viajes internacionales, la contratación de seguros y la operación de empresas fuera del país.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ADVERTENCIAS DE VIAJE?

El esquema oficial clasifica a los países y territorios en cuatro niveles de riesgo, que pueden modificarse en cualquier momento según la evolución de los contextos locales:

Nivel 1: Precauciones normales. Riesgos similares a los de Estados Unidos.

Nivel 2: Precaución reforzada. Amenazas adicionales como criminalidad o terrorismo.

Nivel 3: Reconsiderar el viaje. Violencia, secuestros o servicios médicos limitados.

Nivel 4: No viajar. Conflictos armados, terrorismo o ausencia de servicios consulares.

De acuerdo con la actualización de diciembre de 2025, el Nivel 1 incluye destinos como Australia, Canadá, Japón, Portugal y Suiza, mientras que el Nivel 2 agrupa a países con amenazas adicionales como Francia, Alemania, España, Reino Unido, China, Chile, Perú y Uruguay, entre otros.

PAÍSES DE MAYOR RIESGO

El Nivel 3, que recomienda reconsiderar el viaje, incorpora a Nepal, Nicaragua, Tanzania y Trinidad y Tobago, debido a factores como criminalidad y disturbios civiles. En tanto, el Nivel 4, el más alto, señala destinos donde se aconseja no viajar bajo ninguna circunstancia, entre ellos Afganistán, Irán, Irak, Rusia, Siria, Sudán, Ucrania y Venezuela, por conflictos armados, colapso institucional o imposibilidad de asistencia consular.

El Departamento de Estado precisó que la clasificación se sustenta en informes de embajadas, organismos internacionales y datos de inteligencia, y recordó que incluso dentro de países con menor advertencia pueden existir regiones o ciudades con riesgos superiores. Por ello, recomendó a los viajeros consultar el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) y revisar periódicamente la información oficial antes y durante cualquier desplazamiento al exterior.