¡Ya es 2026! Australia y Nueva Zelanda dan la bienvenida al Año Nuevo con espectáculo de fuegos artificiales

Las primeras celebraciones para recibir el Año Nuevo 2026 comenzaron con grandes espectáculos de fuegos artificiales en países del Pacífico Sur. Siguiendo la tradición, las islas de esta región fueron las primeras en despedir el 2025.

De esta manera, se marca el inicio de una jornada de festejos que se extenderá por todo el planeta. Los ciudadanos de Kiribati fueron los primeros en recibir el nuevo año, seguidos por los habitantes del archipiélago de Tokelau, que pertenece a Nueva Zelanda.

Espectáculos icónicos en Auckland y Sídney

En la ciudad de Auckland (Nueva Zelanda) recibieron el 2026 con un masivo espectáculo pirotécnico desde la Sky Tower, acompañado de música y celebraciones públicas, cuyas imágenes circularon rápidamente por redes sociales.

Mientras que Australia dio la bienvenida al nuevo año con uno de los shows de fuegos artificiales más reconocidos del mundo, centrado en el Harbour Bridge y la Ópera de Sídney, que reunió a miles de personas y a millones de espectadores mediante transmisiones en vivo.

Celebraciones en Nueva York y Copacabana

Estas festividades en Oceanía se produjeron horas antes de que la famosa bola caiga en Times Square, Nueva York, y de que otros eventos importantes den la bienvenida al nuevo año en diferentes husos horarios.

Se prevé que el mayor evento de Año Nuevo a nivel mundial ocurra en la playa de Copacabana, Brasil, con una llegada estimada de 2.5 millones de personas. El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, un show con 1 200 drones y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.