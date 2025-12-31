León XIV cierra el año con un mensaje al mundo: conflictos armados y memoria de Francisco

En una jornada cargada de simbolismo, el León XIV recordó este miércoles que el 2025 que está por concluir quedará marcado por la guerra, el sufrimiento humano y la muerte del «añorado» Francisco, durante la última audiencia general ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, pese al intenso frío. El pontífice hizo un balance espiritual del año, resaltando tanto los momentos de alegría como los episodios más dolorosos que golpearon al mundo.

ENTRE LA GUERRA Y LA PÉRDIDA

Durante su catequesis, León XIV subrayó que el año estuvo marcado por “eventos importantes”, entre ellos la peregrinación masiva de fieles por el Año Santo, pero también por momentos “dolorosos”, como el fallecimiento del Francisco, ocurrido en abril. A ello sumó su preocupación por los conflictos armados que continúan devastando el planeta, una referencia directa a los escenarios de guerra que, dijo, siguen cobrando vidas y sembrando destrucción.

El Santo Padre exhortó a los fieles a cerrar el año poniendo su vida “frente al Señor”, confiándose a la Providencia y pidiendo que en los días venideros se renueven “los prodigios de su gracia y de su misericordia”. En ese mensaje, invitó a realizar un examen de conciencia, valorar los dones recibidos y pedir perdón por no haber sabido aprovecharlos plenamente.

JUBILEO Y CIERRE DEL AÑO EN EL VATICANO

En el marco del Jubileo, abierto por Francisco y que León XIV cerrará oficialmente el 6 de enero, el Papa destacó el paso de millones de peregrinos por Roma, quienes cruzaron la Puerta Santa en busca de perdón y renovación espiritual. Señaló que esta experiencia recuerda que “toda nuestra vida es un viaje”, cuya meta final es el encuentro con Dios y la comunión eterna con Él.

Antes de la audiencia, el pontífice recorrió la abarrotada plaza vaticana a bordo del papamóvil, bendijo a numerosos niños y saludó a los fieles, entre ellos a un grupo de 35 jóvenes palestinos que llegaron a Roma por el Jubileo. La jornada culminará con la última misa del año en la basílica de San Pedro, donde se entonará el tradicional Te Deum como señal de agradecimiento.