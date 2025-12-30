Así es Kiribati, el primer país del mundo en recibir el Año Nuevo

Ubicado en el extremo oriental del océano Pacífico, Kiribati vuelve a convertirse en el primer país del mundo en recibir el Año Nuevo, marcando el inicio del 2026 antes que el resto del planeta. Su privilegiada posición geográfica hace que cada 31 de diciembre este pequeño estado insular inaugure oficialmente el calendario global, despertando curiosidad por sus paisajes y su particular forma de vida.

Kiribati está conformado por 33 atolones y islas coralinas, entre ellas Kiritimati, también conocida como la Isla de Navidad, la isla coralina más grande del mundo y parte del archipiélago de las Islas de la Línea. Este destino destaca por sus playas vírgenes, lagunas de intenso color turquesa y una naturaleza que se mantiene casi intacta, lejos del turismo masivo y de los grandes complejos hoteleros.

Cada fin de año, el cambio de fecha no ocurre de manera simultánea en todo el mundo. Mientras la mayoría de países se prepara para despedir el 2025, en Kiribati ya se celebra la llegada del 2026, en un fenómeno horario que se extiende por casi 24 horas a lo largo del planeta. En Kiritimati, el Año Nuevo llegará a las 7:00 a. m. del 31 de diciembre, hora peruana.

QUÉ VER Y HACER EN KIRIBATI DURANTE EL AÑO NUEVO

Con poco más de 120 mil habitantes, la vida en Kiribati está profundamente ligada al océano. La pesca, la vida comunitaria y las tradiciones religiosas forman parte esencial de la rutina diaria. Durante las celebraciones de fin de año, los visitantes pueden disfrutar de playas y arrecifes de coral, practicar pesca deportiva en mar abierto, participar en festividades locales y convivir directamente con comunidades isleñas, en una experiencia auténtica y tranquila que distingue a este país del resto del mundo.