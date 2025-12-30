EEUU sanciona al fabricante estatal de drones de Venezuela por vínculos con Irán

Las tensiones entre Estados Unidos, Venezuela e Irán volvieron a intensificarse tras un nuevo paquete de sanciones que apunta directamente al desarrollo y ensamblaje de drones militares en territorio venezolano.

ACUSACIONES DESDE WASHINGTON

El gobierno de Estados Unidos sancionó a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), fabricante estatal de drones de Venezuela, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, por su presunta participación en la compraventa de armas entre Caracas e Irán. La decisión forma parte de un paquete de sanciones contra 10 personas y entidades con sede en ambos países, anunciado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, EANSA habría contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) entre Irán y Venezuela, en un contexto de creciente presión de Washington sobre el régimen del presidente Nicolás Maduro.

DRONES IRANÍES ENSAMBLADOS EN VENEZUELA

El Tesoro estadounidense sostuvo que EANSA se encarga del mantenimiento y la supervisión del ensamblaje en Venezuela de drones Mohajer, fabricados por la empresa estatal iraní Qods Aviation Industries (QAI), con la que mantiene vínculos comerciales desde 2006. Además, Washington afirma que la compañía venezolana participó en la venta de drones Mohajer-6, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, por millones de dólares.

Estados Unidos acusa directamente a Urdaneta de coordinar la producción de drones iraníes en territorio venezolano, mientras que otras sanciones alcanzan a tres ciudadanos iraníes por facilitar la adquisición de insumos químicos para misiles balísticos.

ESCALADA DE TENSIONES

El nuevo paquete también incluye sanciones contra entidades y personas vinculadas a Rayan Fan Kav Andish Co, un grupo empresarial iraní de alta tecnología previamente sancionado por EEUU. Las medidas bloquean todos los bienes de los sancionados en territorio estadounidense y prohíben cualquier transacción con ciudadanos de ese país.

Estas acciones se producen mientras el presidente estadounidense Donald Trump mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, que Washington atribuye a la lucha contra el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como una amenaza directa. La relación con Irán, aliado estratégico de Venezuela, también se ha deteriorado tras el fracaso de las negociaciones nucleares y la participación de EEUU en ataques a instalaciones iraníes, configurando un escenario de alta tensión geopolítica en la región.