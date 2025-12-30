José Antonio Kast: presidente electo de Chile visitará Perú la primera quincena de enero

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará al Perú en la primera quincena de enero y y que "probablemente sea una visita de un día".

Durante una entrevista con el diario El Peruano, el canciller indicó que se está terminando de concertar la fecha. Durante su estadía, Kast sostendrá una reunión con el presidente José Jerí y posiblemente con otras autoridades y empresarios peruanos.

Encuentro previo y temas de agenda

De Zela recordó que la semana pasada tuvo un breve encuentro con Kast, quien hizo una escala en Perú durante un viaje a Ecuador. En esa oportunidad, el mandatario electo chileno confirmó que su primer viaje al exterior en 2026 sería al Perú.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar conjuntamente en temas como la migración irregular y la lucha contra la inseguridad. Respecto a la posible asistencia del presidente Jerí a la toma de mando de Kast en marzo, el canciller señaló que aún no se han recibido las invitaciones formales.

Próxima visita de alto funcionario estadounidense

El titular de la Cancillería también se refirió a la esperada visita al Perú del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Precisó que se encuentran a la espera de la propuesta formal y calculó que la visita ocurriría "un poquito más adelante, antes de finalizar el primer trimestre del próximo año, el 2026".