Turquía: al menos nueve muertos deja operativo contra supuestos militantes del Estado Islámico

La intervención se realizó en una casa ubicada en la carretera hacia la aldea de Elmalik, en la provincia de Yalova, al sur de la ciudad de Estambul. El operativo contra supuestos militantes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) dejó nueve muertos.

Según el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, durante el operativo, realizado la tarde de ayer, murieron tres policías y seis integrantes del EI, que eran ciudadanos turcos. Los agentes fueron atacados primero con disparos de ametralladora desde la casa.

NAVIDAD Y AÑO NUEVO

El operativo, donde también se detuvo a cuatro integrantes del EI, forma parte de una ofensiva más amplia contra este grupo. La semana pasada, 115 presuntos miembros del EI fueron arrestados en distintas intervenciones realizadas en todo Turquía.

La policía advirtió de supuestos planes del grupo yihadista para perpetrar sangrientos atentados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, incluso contra personas no musulmanas. El gobierno señaló que actuará sin contemplaciones.