Estados Unidos ejecutó ataque con drones contra instalación portuaria en Venezuela

Según CNN, la operación tuvo como objetivo un muelle presuntamente usado por el Tren de Aragua para el narcotráfico. Es el primer ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos ejecutó a inicios de este mes un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, según revelaron fuentes consultadas por la cadena CNN. La operación militar, cuyos detalles no habían sido informados previamente, marcaría el primer ataque conocido de Estados Unidos contra un objetivo dentro del territorio venezolano.

El ataque tuvo como blanco un muelle remoto que el Gobierno estadounidense creía era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones destinadas al tráfico internacional. Al momento del ataque no había personas en la instalación, por lo que no se registraron víctimas. Las Fuerzas de Operaciones Especiales habrían brindado apoyo de inteligencia a la operación.

El presidente Donald Trump pareció reconocer indirectamente el ataque durante una entrevista concedida el pasado 26 de diciembre, en la que mencionó la destrucción de una “gran instalación de donde salen los barcos”. Días después, al ser consultado nuevamente, afirmó que EE.UU. atacó “la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, aunque evitó precisar si la acción fue ejecutada por la CIA o por las Fuerzas Armadas.

CRECEN LAS TENSIONES

Este ataque podría incrementar significativamente las tensiones entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto en el que Estados Unidos ha intensificado su campaña contra el narcotráfico vinculado a Venezuela. Según CNN, aunque la operación fue exitosa, su impacto sería principalmente simbólico, ya que existen múltiples instalaciones similares utilizadas por redes criminales.