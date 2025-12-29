Tragedia en México: descarrilamiento de tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos

El accidente ocurrió en el estado de Oaxaca, cuando el tren Transístmico, con 249 personas a bordo, se descarriló en plena ruta del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Al menos 13 personas fallecieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México. El accidente se produjo en la comunidad zapoteca de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en el estado de Oaxaca, según informó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el reporte oficial, al momento del siniestro viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación, sumando un total de 249 personas a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones. Del total de lesionados, 36 permanecen hospitalizados, mientras que el resto presenta heridas leves. Las autoridades confirmaron además que 139 pasajeros se encuentran fuera de peligro.

Tras el accidente, la Semar desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para apoyar las labores de rescate y atención a las víctimas. La dependencia expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguró que el caso será atendido con responsabilidad y transparencia.

INICIAN INVESTIGACIONES

En paralelo, la Fiscalía General de la República inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento, con la participación de agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que dispuso el traslado de altos funcionarios al lugar del accidente para brindar apoyo directo a las familias afectadas por esta tragedia ocurrida en una de las principales obras de infraestructura ferroviaria del país.