Papa León XIV envió ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por los bombardeos en Ucrania

El papa León XIV envió en la víspera tres camiones con alimentos a las zonas afectadas por los bombardeos en Ucrania, donde también falta electricidad, agua y calefacción, informó el cardenal Konrad Krajewski,

"Una pequeña caricia del Sumo Pontífice, un alivio vital para miles familias ucranianas, con motivo del Domingo de la Sagrada Familia de Nazaret, que se celebra el 28 de diciembre", detalló el religioso polaco.

RECHAZO Y ABANDONO

Antes de Nochebuena, llegaron al Vaticano tres camiones cargados con ayuda humanitaria de la empresa coreana Samyang Foods, que inmediatamente fue trasladada a las zonas ucranianas bombardeadas por Rusia.

Es un gesto, continúa el cardenal Krajewski, que "muestra cómo Dios, siempre quiere estar donde la humanidad corre enorme peligro, donde la humanidad sufre, donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono".