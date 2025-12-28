Zelenski espera cerrar acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este domingo en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump. El encuentro, que tendrá lugar a las 13:00 hora local en la residencia Mar-a-Lago, marca el primer contacto cara a cara entre ambos líderes desde octubre.

El objetivo central de la cita es obtener la aprobación del mandatario Donald Trump a un nuevo plan de 20 puntos para poner fin al conflicto con el país de Rusia, que se prolonga desde hace casi cuatro años.

Plan sin visto bueno de Moscú

La propuesta, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del aval de Moscú. El encuentro se produce además tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

Durante una escala en Halifax el sábado, Zelenski afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "había mostrado sus cartas con el último ataque" y señaló que "Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz".

Apoyo europeo y escepticismo ruso

Previo a la reunión, Zelenski mantuvo una teleconferencia con líderes europeos, quienes, según el canciller alemán Friedrich Merz, confirmaron su "pleno apoyo" a los esfuerzos de paz. Los dirigentes de la UE Ursula von der Leyen y Antonio Costa aseguraron que el respaldo a Ucrania no flaqueará. No obstante, Rusia ha acusado a Ucrania y sus aliados de intentar "torpedear" planes previos.