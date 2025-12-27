Rusia acusa a Estados Unidos de piratería tras bloqueo a petroleros vinculados a Venezuela

Rusia elevó el tono de sus críticas contra Estados Unidos tras el bloqueo de petroleros asociados al Gobierno de Venezuela y acusó a Washington de incurrir en prácticas propias de la piratería marítima. Desde Moscú, la Cancillería calificó estas acciones como una amenaza directa a la estabilidad regional y al respeto del derecho internacional, al considerar que se estarían produciendo interceptaciones cerca de aguas venezolanas.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó que estas medidas forman parte de una estrategia orientada a debilitar al Gobierno de Nicolás Maduro. Según sostuvo, las acciones estadounidenses no solo afectan a Venezuela, sino que también generan un clima de inseguridad en el mar Caribe, al reactivar conductas que, a juicio de Rusia, deberían estar desterradas de la comunidad internacional.

Rusia denuncia escalada y pide soluciones dentro del derecho internacional

En ese contexto, Moscú hizo un llamado a evitar una mayor escalada y expresó su expectativa de que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump actúe con criterio pragmático. Zakharova señaló que una salida negociada, basada en normas jurídicas internacionales, permitiría reducir tensiones y evitar consecuencias mayores para la región.

Finalmente, el Gobierno ruso reiteró su respaldo político a Caracas, subrayando su apoyo a los esfuerzos del Ejecutivo venezolano por resguardar su soberanía y garantizar la estabilidad interna. Para Rusia, el desarrollo seguro del país sudamericano pasa por el respeto a su autonomía y por el rechazo a medidas coercitivas unilaterales.