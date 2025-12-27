Rusia bombardea Ucrania horas antes del encuentro entre Trump y Zelenski

Rusia bombardeó esta madrugada Ucrania, utilizando cerca de 500 drones tipo Shahed y 40 misiles, incluidos los hipersónicos Kinzhals, dejando como saldo una mujer muerta y al menos 19 heridos, según denunció el presidente Volodímir Zelenski.

Se trata de uno de los ataques más intensos contra territorio ucraniano. Debido al bombardeo, miles de viviendas quedaron sin calefacción en pleno invierno, con temperaturas alrededor de los cero grados.

Daños en infraestructura crítica

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó que aproximadamente 2 600 edificios de apartamentos se quedaron sin calefacción en la capital, afectando a más de 320 mil hogares. Zelenski señaló desde su cuenta en X que "en algunos distritos no hay electricidad ni calefacción" y que los equipos de reparación trabajan contrarreloj mientras persisten las alertas antiaéreas. La ofensiva también alcanzó regiones del noreste y sur de Ucrania, provocando explosiones e incendios.

Ataque a horas de reunión y propuesta

El ataque se produce en vísperas de una reunión crucial entre Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump, programada para este domingo en Florida. El encuentro abordará un plan de paz de 20 puntos que Kiev tiene preparado en un 90%, incluyendo temas espinosos como concesiones territoriales y garantías de seguridad.

Rusia ya rechazó una propuesta ucraniana presentada la noche de Navidad. La ofensiva rusa coincidió con el cierre de dos aeropuertos en el noreste de Polonia y el despliegue de aviones militares para controlar su espacio aéreo.