América Latina destaca entre los más de 70 nuevos descubrimientos científicos del 2025

El año 2025 ha sido especialmente relevante para la ciencia, luego de que investigadores del Museo Americano de Historia Natural (AMNH) de Nueva York anunciaran el descubrimiento de más de 70 nuevas especies en distintas partes del mundo. Entre los hallazgos figuran dinosaurios, mamíferos, insectos, arácnidos, peces e incluso un nuevo mineral, lo que confirma que la exploración científica sigue revelando una diversidad biológica aún poco conocida.

Una parte importante de estos descubrimientos se produjo en América Latina, región que vuelve a destacar por su riqueza natural. Los científicos identificaron una nueva zarigüeya ratón en una zona remota de los Andes peruanos, un escorpión en la Amazonía venezolana y un nuevo género de anémona de mar en el litoral atlántico de México. Estos hallazgos fueron posibles tanto por trabajo de campo reciente como por la revisión de especímenes conservados durante décadas en colecciones científicas.

Descubrimientos en América Latina refuerzan su valor científico y ecológico

En la región también se identificaron fósiles de cuatro especies de moscas de la savia preservadas en ámbar de aproximadamente 17 millones de años en República Dominicana, así como restos fósiles de una abeja excavadora hallada en Chile. Según el AMNH, estos registros permiten comprender mejor la evolución de los ecosistemas del continente y sus vínculos históricos con otras regiones del planeta.

Fuera de América Latina, los investigadores describieron dos especies de dinosaurios emplumados que habitaron lo que hoy es China hace unos 125 millones de años, uno de ellos con restos de su última comida conservados en el abdomen. Además, se clasificó un nuevo mineral denominado Lucasite-La, encontrado en rocas volcánicas de Rusia. Para la vicepresidenta del museo, Cheryl Hayashi, estos descubrimientos demuestran que aún queda mucho por aprender sobre la vida en la Tierra y la importancia de seguir investigando y preservando la biodiversidad.