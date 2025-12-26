Japón: al menos 14 heridos, varios de ellos graves, deja ataque con arma blanca en una fábrica

Esta mañana, al menos 14 personas resultaron heridas, varias de ellas están graves, en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, en el que también se roció a las víctimas un líquido no identificado.

El diario Asahi Shimbun, citando a fuentes de la investigación, indicó que el presunto responsable es un hombre, de unos 30 años, que estaba relacionado con la fábrica y llevaba lo que parecía ser una máscara de gas.

GUARDÓ SILENCIO

Los incidentes se registraron en la empresa Mishima, que es operada por Yokohama Rubber Co., cuyo negocio incluye la fabricación de neumáticos para camiones y autobuses, según su sitio web corporativo.

En un operativo, donde no se necesitó realizar disparos, la policía detuvo al sujeto, que no opuso resistencia al arresto. Se desconocen las causas que desataron el apuñalamiento. El detenido guardó absoluto silencio.