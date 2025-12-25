Papa León XIV: en su primer mensaje de Navidad pidió diálogo para acabar con la guerra en Ucrania

Esta mañana, el papa León XIV pidió justicia, paz y estabilidad para diversos países del Medio Orientes, y que exista valor para dialogar ampliamente para acabar con la guerra en Ucrania, en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición 'Urbi et Orbi'.

Desde un balcón de la basílica de San Pedro y ante miles de personas, Robert Prevost afirmó que "cada uno puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación".

COMUNIDAD INTERNACIONAL

También saludo "a los cristianos que viven en Medio Oriente" señalando que "escuché sus temores y conozco su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan", por lo que ruego a Dios "paz para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", dijo.

Asimismo, instó a rezar "por el pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa para lograr la paz".