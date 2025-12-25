Navidad 2025: ¿Cuáles son los países que no celebran esta tradición?

Como cada año, millones de familias esperan la llegada del 25 de diciembre para celebrar la Navidad, donde los regalos y las sonrisas no se hacen esperar; sin embargo, en el mundo, hay países que no celebran esta tradición, por diferentes motivos.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE LE DICEN NO A LA NAVIDAD?

Para nadie es un secreto que Corea del Norte, ubicado en Asia, es una de las naciones más herméticas del planeta. En este caso, la ‘Nochebuena’, festividad alineada al cristianismo, es considerada un peligro ideológico para los ciudadanos de tal país, debido a que no están en la misma línea que comparte el régimen de Kim Jong-un.

En el mismo continente, Brunéi restringe las celebraciones navideñas a sus pobladores desde 2015, debido a las leyes que se encuentran en la sharía. Sin embargo, al ser un territorio donde la religión musulmana es la predominante, los adeptos pueden festejar, siempre y cuando sea de manera privada; caso contrario, es considerado un desacato a las órdenes religiosas.

Al igual que Corea del Norte y Brunéi, Tayikistán es otra de las naciones ubicadas en Asia donde el Gobierno ha dictado una serie de normas para que la población no sea castigada por las celebraciones navideñas. En este caso, los ciudadanos tienen prohibido colocar árboles alegóricos a la festividad en sus viviendas, así como el uso de pirotécnicos, y en las escuelas, los alumnos no hacen el tradicional intercambio de regalos.

China y Japón, aunque no han prohibido los festejos en familia por el 25 de diciembre, en ambas naciones no existe una negatividad, pero sí una restricción de realizarlo con una fiesta incluida, ya que buscan preservar sus tradiciones locales.

Cabe mencionar que, en Sudamérica, desde 1919, Uruguay decidió cambiarle el nombre de Navidad por el Día de la Familia. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro decidió adelantar las celebraciones de Nochebuena desde octubre en Venezuela.