Ucranianos festejan la Navidad sin luz y con temperaturas bajo cero tras nuevo ataque ruso

Los ucranianos recibieron la Nochebuena sin electricidad y con temperaturas bajo cero tras el nuevo ataque ruso, del último martes, contra la infraestructura estatal, que afectó el sistema eléctrico del país en plena temporada invernal.

Según las autoridades fueron 600 drones de largo alcance y 30 misiles que cayeron sobre tres centrales nucleares, que redujeron su producción de electricidad como medida preventiva, debido a los daños sufridos por la red de transmisión.

CALENDARIO CRISTIANO

Por ello ciudades como Leópolis y Kiev implementaron cortes drásticos de electricidad, con interrupciones de hasta diez horas diarias, organizadas de manera alternada por distritos para repartir la energía disponible entre los hogares.

La situación no disminuyó los ánimos a los millones de ucranianos que celebraron una de las festividades más importantes del calendario cristiano. Muchos vecinos recibieron la Nochebuena iluminándose con velas o lámparas a pilas.