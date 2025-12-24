Profeta ghanés asegura que el fin del mundo será mañana 25 de diciembre: “Habrá un gran diluvio”

En plena Nochebuena, una supuesta profecía sobre el fin del mundo se volvió viral desde Ghana y encendió el debate en redes sociales, luego de que un hombre identificado como Ebo Noah, quien se autodenomina profeta, asegurara que el 25 de diciembre de 2025 iniciará un gran diluvio que acabaría con la humanidad tal como se conoce.

Según sus declaraciones, difundidas ampliamente en TikTok, Instagram y Facebook, Ebo Noah afirma haber recibido una advertencia “divina” en la que se le reveló que el mundo será castigado nuevamente con un diluvio de proporciones bíblicas, el cual se extendería por tres o cuatro años y marcaría el inicio del fin de la civilización actual.

El supuesto profeta sostiene que Dios le ordenó construir ocho arcas, similares a las de Noé, con el objetivo de salvar a varias familias y permitir la repoblación de la Tierra tras la catástrofe. En los videos que circulan en redes sociales se observan estructuras de madera en construcción y a cientos de personas desplazándose hacia las embarcaciones con la esperanza de “salvar su vida”.

¿SE ACABA EL MUNDO?

Pero… ¿se hará real esta profecía? Un reporte citado por IBTimes señala que ninguna agencia científica respalda la profecía y que no existen pronósticos meteorológicos ni estudios que anticipen un evento de esa magnitud, descartando así la posibilidad de un diluvio mundial el 25 de diciembre de 2025.